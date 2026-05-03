Serie D girone H | ultima giornata live

Nell'ultimo turno del campionato di Serie D, girone H, sono in programma diverse sfide che chiuderanno la stagione. Si gioca il 3 maggio alle 15.00, con incontri tra le squadre di vertice e quelle in zona medio-bassa, tra cui il confronto tra Virtus Francavilla e Sarnese. La classifica vede al momento il Barletta in testa con 71 punti, seguito da Martina con 63 e Fasano con 60.

34a giornata 03.05.2026 h 15.00Francavilla in S.-AfragoleseNardò-BarlettaFidelis Andria-PompeiHeraclea-FerrandinaAcerrana-ManfredoniaNola-MartinaFasano-PaganeseGravina-Real NormannaVirtus Francavilla-Sarnese ClassificaBarletta 71Martina 63Fasano 60Paganese 59Nardò 53Gravina 53Afragolese 50F. Andria 49V. Francavilla 48Real Normanna 44Manfredonia 41Sarnese 41Francavilla S. 41Nola 39Heraclea 36Pompei 32Ferrandina 31Acerrana 6 (-9) IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, girone H: ultima giornata live [HIGHLIGHTS] Serie D Girone B 25/26 | Giornata 32 | Milan Futuro - Varesina Notizie correlate Leggi anche: Serie C girone C, serie D girone H, ultima giornata di Eccellenza pugliese Calcio Leggi anche: Serie D, la giornata 27 del girone H live Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Scheda squadra Ferrandina; Scheda squadra Heraclea Calcio; Scheda squadra Nola 1925; Scheda squadra Nardò. Serie D girone H, si gioca l’ultima giornata in attesa dei verdettiCALCIO – Si gioca nel pomeriggio l’ultimo turno del campionato di serie D. Nel girone H con il Barletta già promosso, si aspettano gli altri verdetti che arriveranno in serata. Queste le gare in progr ... trnews.it Serie C girone C, serie D girone H, ultima giornata di Eccellenza pugliese CalcioUltima giornata del campionato di calcio di serie C, stagione regolare. Nel girone C fra le altre partite Benevento-Audace Cerignola, Foggia-Salernitana, Potenza Monopoli, Team Altamura-Casarano. Tutt ... noinotizie.it Ho realizzato una serie di schede didattiche illustrate sui 5 sensi, pensate per bambini della scuola primaria. Ogni scheda è chiara, colorata e in stile cartoon, con: spiegazioni semplici esempi concreti piccoli consigli utili - facebook.com facebook Nel tardo pomeriggio a casa nostra Serie A 35ª giornata Hellas Verona Allianz Stadium 18:00 CEST # #JuveVerona powered by @Jeep x.com