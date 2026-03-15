Serie D la giornata 27 del girone H live

Nella 27ª giornata del girone H di Serie D, si sono disputate due partite. Alle 14.30, a Ferrandina, si sono affrontate Ferrandina e Afragolese, terminando in parità 0-0. Alle 15.00, a Francavilla in S., si sono sfidate Francavilla in S. e un'altra squadra, con l'incontro ancora in corso o concluso.

27a giornata 15.03.2026 h 14.30Ferrandina-Afragolese 0-0 ore 15Francavilla in S.-Fasano 0-0Virtus Francavilla-Nola 0-0 ore 15Sarnese-Gravina 0-0 ore 15.30F.Andria-Heraclea 0-0 ore 15.30Barletta-Martina 0-0 ore 16Acerrana-Nardò 0-0 ore 15Manfredonia-Paganese 0-0Pompei-Real Normanna 0-0 ClassificaBarletta 52Martina 52Paganese 51Fasano 47Afragolese 43Nardò 42Gravina 40V. Francavilla 38Nola 38F. Andria 35Heraclea 33Manfredonia 33Francavilla S. 32Real Normanna 31Sarnese 29Ferrandina 25Pompei 19Acerrana 14 . 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Serie D, la giornata 27 del girone H live Articoli correlati Serie C girone B, giornata 31: segui la domenica di calcio in diretta live!Serie C girone B, giornata 31: segui la domenica di calcio in diretta live!"> Serie C Girone B: Giornata 31 del Campionato Il campionato di Serie C,... Leggi anche: Serie C Girone B, Giornata 26: dopo i tre anticipi, inizia il secondo tempo. Segui live! INTER-NAPOLI 2-2 | HIGHLIGHTS | 20ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26 Altri aggiornamenti su Serie D la giornata 27 del girone H live Temi più discussi: Serie D, il 15 marzo in campo per la 27ª giornata. Teramo-Ostiamare in diretta su Vivo Azzurro Tv e YouTube LND; Fidelis Andria - Heraclea, 27esima Giornata Campionato Serie D Girone H: provvedimenti di sicurezza; Tabellino partita Mestre vs Bassano; Serie D Girone D - Il programma della 27a giornata 15 marzo. RISULTATI SERIE D, CLASSIFICHE/ Live score 26^ giornata nove gironi: squadre in campo (oggi, 1 marzo 2026)Risultati Serie D, classifiche: siamo alla 26^ giornata in un campionato che si avvia verso la sua conclusione, ecco le partite di domenica 1 marzo. ilsussidiario.net Serie D Girone I, bagarre totale in vetta: cinque squadre in tre punti Risultati e classificaLa 26ª giornata del girone I di Serie D conferma un equilibrio assoluto nelle zone alte della classifica. I colpi esterni di Savoia e Athletic Palermo tengono acceso un campionato che si preannuncia i ... goalsicilia.it Sassuolo-Bologna, le formazioni ufficiali della partita di Serie A #SkySport #SkySerieA x.com ScreenWeek Cinema & Serie facebook