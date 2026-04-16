La Ternana terminerà il campionato sospiro di sollievo in Serie C | salva la regolarità del girone B
La squadra di calcio di Ternana disputerà le ultime due partite del campionato di Serie C girone B, confermando la regolarità del torneo. La decisione arriva dopo una serie di eventi che avevano messo in discussione la conclusione regolare del campionato. La squadra continuerà a giocare secondo il calendario stabilito, chiudendo la stagione senza ulteriori interruzioni. La fine del campionato è prevista nelle prossime settimane.
La Ternana terminerà il campionato di Serie C girone B giocando normalmente le ultime due partite previste da calendario. Scongiurato il rischio ritiro dopo la liquidazione volontaria annunciata dalla famiglia Rizzo, proprietaria del club.🔗 Leggi su Fanpage.it
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