Oggi si chiude la regular season del campionato di Serie D, con due partite decisive per le squadre della provincia. Il Lentigione cerca di ottenere la promozione in Serie C, mentre la Correggese lotta per mantenere la categoria. La giornata si svolge con due incontri che si disputano in contemporanea, rendendo il finale di stagione molto atteso dagli appassionati locali.

La resa dei conti. Oggi è l’ultima giornata della regular season del campionato con verdetti ancora da emettere: due gare da vedere, in chiave reggiana, ma come quasi per tutto il campionato in casa sono concomitanti. Alle 15 il Lentigione, in chiave promozione, attende il Sant’Angelo, mentre la Correggese, in chiave play-out, ospita la Pro Sesto. LENTIGIONE. La squadra seconda in classifica a 72 punti non è padrona del proprio destino perché se il Lenz vince, ma il Desenzano (74) vince a San Giuliano (tranquilla a centro classifica), in Serie C vanno i bresciani. Stesso finale se il Lentigione non vince; quindi i reggiani devono fare tre punti, sperando che il Desenzano o perda (Lenz in C) o pareggi, con coda dello spareggio (entrambe a quota 75).🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie D. Che giornata: il Lentigione tenta la zampata per la C, la Correggese vuole la salvezza

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