Lentigione conquista una vittoria fondamentale e si prende la testa della classifica da sola. La Correggese, invece, si ferma a tre punti dalla zona playoff e ora deve fare i conti con l’obbligo di vincere la prossima partita per restare in corsa. Due sfide simili, entrambe da vincere, ma con obiettivi diversi per le due squadre.

Due partite simili, entrambe da vincere, ma con obiettivi differenti sia per le reggiane sia per le rispettive avversarie. Oggi alle 14,30 si gioca infatti la 23ª giornata del campionato di Serie D, con il Lentigione in lotta per la promozione che ospita una squadra sopra di un punto e con la Correggese, alle prese con la zona retrocessione, che affronta tra le mura amiche una squadra pari in classifica. Lentigione. I rivieraschi sono secondi con 48 punti e al Levantini arriva la capolista Desenzano che ne può vantare 49. I bresciani hanno sorpassato il Lenz proprio domenica scorsa per la sconfitta dei reggiani a Rovato, sconfitta che però non preoccupa mister Ivan Pedrelli: "Ci è mancato il risultato, ma non la prestazione – dice il tecnico – e questo non può cambiare le nostre convinzioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lentigione, la vittoria vale la vetta solitaria. Correggese, tre punti d’obbligo per respirare

Approfondimenti su Lentigione Correggese

Il Milan conquista una vittoria importante a Cagliari, battendo i padroni di casa per 1-0 grazie a un gol di Leao.

La Correggese deve vincere subito, sfruttando la partita in casa del Sangiuliano City.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Lentigione Correggese

Calcio dilettanti, vittoria numero 15 per la capolista Lentigione in serie D. VIDEOREGGIO EMILIA – Il Lentigione centra la quindicesima vittoria stagionale: 2-0 al Tropical Coriano e decimo punto conquistato nelle quattro gare disputate nel 2026. Successo arrivato grazie alle reti d ... reggionline.com

Tropical, vittoria rinviata. Il Lentigione fa il blitzTROPICAL CORIANO (4-3-1-2): Pollini; Pungelli (24’ st Brisku), Anastasi, Rossi, Evaristi (11’ st Omokaro); Bellavista, Carnesecchi (24’ st Fabbri), Enchisi ... ilrestodelcarlino.it

Il Piacenza Calcio rimane agganciato alla vetta della serie D dopo il successo di misura sul Rovato (-6 dal Lentigione). Franzini: "Dopo 40 minuti di difficoltà siamo usciti bene, prendendo in mano la partita e meritando la vittoria" Ascolta l'intervista ESCLUSIVA facebook