A quattro giornate dalla conclusione del campionato di Serie D, il girone D presenta diverse sfide importanti. La squadra di casa affronta il Tuttocuoio, che non ha mai vinto in questa stagione. Nel frattempo, la Correggese si sposta a Budrio per affrontare il Progresso, cercando punti per evitare la retrocessione. Il Lentigione, infine, riceve l’ultima in classifica, con attenzione alla partita considerata potenzialmente insidiosa.

A quattro giornate dalla fine della regular season i verdetti sono molto aperti nel girone D della Serie D, con il Lenz in lotta per la Serie C e la Correggese per non retrocedere. Lentigione. Quasi un testacoda al Levantini oggi alle 15, con il Lenz (66) secondo in classifica pari alla Pistoiese e dietro al Desenzano di un sol punto. La formazione rivierasca ospita il Tuttocuoio (7), ultimo e già retrocesso e punta al successo sperando anche in possibili scivoloni degli avversari. "Non abbiamo mai sottovalutato nessuno – dice Pedrelli – non lo faremo con il Tuttocuoio che nei primi minuti delle sue partite ha sempre creato problemi. Partiremo forte da subito, andando in campo per essere "più squadra" degli avversari.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Serie D: al ’Levantini’ arriva il Tuttocuoio, che non ha mai vinto. La Correggese gioca a Budrio contro il Progresso e cerca punti per la salvezza. Il Lentigione ospita l’ultima: occhio al trappolone

Serie D: la Correggese, che adesso ha bomber Formato nel motore, deve svegliarsi e fare punti già oggi in casa del Sangiuliano City. Il Lentigione all’attacco del fortino del RovatoLa Serie D arriva alla 22ª giornata con il Lentigione sempre al comando della classifica e la Correggese impegnata per non retrocedere, in zona...

La Correggese rifila sei schiaffoni al TuttocuoioTUTTOCUOIO 0 CORREGGESE 6 TUTTOCUOIO: Desjardins; Alvarez Ortiz (8’ st Del Peschio), Crasta, Fernandes (17’ st Okoh), Foresta; Di Natale (17’ st...