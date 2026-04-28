Serie D Il Sondrio scende in Eccellenza E ora ombre sul futuro societario

La Nuova Sondrio Calcio ha perso la partita e scende in Eccellenza dopo un campionato difficile, segnato da problemi sia sul campo che fuori. La retrocessione è ufficiale e apre interrogativi sul futuro della società. La squadra ha concluso la stagione con risultati negativi, mentre la situazione gestionale resta incerta. La decisione è stata comunicata al termine di un’annata complessa per il club.

La Nuova Sondrio Calcio retrocede in Eccellenza al termine di un’annata assai travagliata in campo e fuori. Malgrado la netta vittoria per 5-1 nei confronti della Real Calepina, la squadra allenata dal campione del mondo Marco Amelia, ritorna in quinta serie dopo due stagioni in serie D. I motivi? Molti, a cominciare da una stagione con tanti problemi, incominciati a fine agosto (poco prima del via della stagione) con l’allontanamento del direttore sportivo Christian Salvadori che ha costretto a rivedere i piani. Poi c’è stato l’esonero di mister Amelia a novembre e l’arrivo di Stefano Brognoli che era riuscito nell’impresa di far ritornare i valtellinesi in scia della terzultima della classe e quindi della zona playout.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie D. Il Sondrio scende in Eccellenza. E ora ombre sul futuro societario Notizie correlate Gasperini rompe il silenzio: «Champions obiettivo mio, non della proprietà. Ora basta ombre sul futuro»Nella mattinata di oggi, a poche ore dal calcio d’inizio dell’anticipo contro il Pisa, Gian Piero Gasperini ha trasformato la consueta conferenza... Milan Futuro-Nuova Sondrio di Serie D in diretta | Live PmTra pochi minuti comincia la gara del campionato di Serie D tra Milan Futuro e Nuova Sondrio. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scheda squadra Nuova Sondrio; Nuova Sondrio, segna anche il portiere, ma non basta: è retrocessione in Eccellenza; Serie D: Nuova Sondrio vince 3-0 a Broni ma salvezza sempre più difficile; Tabellino partita Nuova Sondrio vs Pavia Calcio 1911. Serie D. La goleada non basta, Nuova Sondrio retrocessa. Il Varese vince e si conferma al quinto postoLa serie D ha messo in archivio la penultima giornata della stagione, con un amaro verdetto nel girone B per la Nuova Sondrio, che batte 5-1 la Real Calepina ma retrocede aritmeticamente in Eccellenza ... ilgiorno.it Sondrio, addio alla Serie D. Amelia. Ma giù le mani da giocatori e societàLa FNP CISL Sondrio rilancia sul territorio provinciale due importanti servizi di informazione, assistenza e tutela rivolti a cittadini, pensionati, famiglie e persone che incontrano difficoltà nell’a ... radiotsn.tv Una serie di incidenti che mettono in dubbio ruolo e capacità del ministro facebook Il #Benevento dopo la promozione in Serie B potrebbe puntellare l’apparato dirigenziale: idea Ciro #Polito, reduce da un super biennio col Catanzaro. #calciomercato x.com