Eccellenza Lazzate in tranquillità La Vis Nova va ai playout

Al termine dell’ultima giornata del girone A di Eccellenza, si sono delineate le squadre che dovranno affrontare i playout. La squadra locale ha mantenuto la posizione di tranquillità, mentre la Vis Nova si è qualificata per questa fase dopo aver evitato la retrocessione diretta. La partita di Natale ha portato a risultati inattesi, con l’Ardor che ha deciso la propria salvezza e la Vis Nova che ha concluso il campionato con questa possibilità.

Ardor salva, Vis Nova ai playout. A Natale nessuno avrebbe scommesso un euro su questa ipotesi che è realtà al termine dell’ultima giornata del girone A di Eccellenza. A Caronno Pertusella arriva il punto che serviva per la tranquillità (ma anche con un ko nulla sarebbe cambiato) dei lazzatesi. La classifica del girone di ritorno parla chiaro: 31 punti, gli stessi di Arconatese, Solbiatese e Saronno, tutte o promosse o ai playoff. Nessun rimpianto però, perché poteva finire decisamente peggio. Anche la Vis Nova era padrona del proprio destino, con una vittoria interna contro il Magenta si sarebbe salvata e invece si sono imposti gli ospiti 4-3.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Eccellenza. Lazzate in tranquillità. La Vis Nova va ai playout Notizie correlate Leggi anche: Vis Nova sfida Saronno: scontro decisivo per uscire dai playout Leggi anche: Calcio Eccellenza. Vis Nova spreca 3 gol: "Così fa più male» Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Eccellenza. Lazzate in tranquillità. La Vis Nova va ai playout; Vis Nova, la sfida salvezza. In casa arriva il Magenta. Eccellenza. Lazzate in tranquillità. La Vis Nova va ai playoutArdor salva, Vis Nova ai playout. A Natale nessuno avrebbe scommesso un euro su questa ipotesi che è realtà al termine dell’ultima giornata del girone A di Eccellenza. A Caronno Pertusella arriva il p ... ilgiorno.it Calcio, i verdetti dell’Eccellenza: salva la Fucina Muggiò, Vis Nova ai playoutSi è conclusa la stagione regolare con lo svolgimento dell’ultimo turno di campionato. Questi ... msn.com E alla fine arrivò la tanto sospirata vittoria e salvezza! Il Magenta conquista la salvezza nel campionato d’Eccellenza Girone A senza dove passare dal purgatorio dei Play Out andando a vincere per 4 a 3 sul campo del Vis Nova Giussano. Quello andato in sce - facebook.com facebook