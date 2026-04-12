Nel Girone A di Serie D, il Varese si prepara alla sfida contro il Celle Varazze, in programma allo stadio Olmo-Ferro. La partita si disputa nella trentunesima giornata e mette di fronte due squadre con obiettivi ben precisi nel campionato. Il match si svolge in Liguria, in un campo che ospiterà i biancorossi in trasferta.

Il Varese si sposta in territorio ligure per la sfida della trentunesima giornata del Girone A di Serie D, dove i biancorossi affrontano il Celle Varazze nello stadio Olmo-Ferro. Il match odierno, domenica 12 aprile 2026, vede una squadra ospitante che punta a consolidare la propria posizione in classifica grazie a un momento tecnico molto positivo, mentre gli ospiti cercano di riscattarsi dopo il recente passo falso subito in casa contro la Valenzana. La sfida tra due ambizioni diverse nel cuore di Celle Ligure. Il contesto che circonda questo incontro vede contrapposte due realtà con obiettivi stagionali differenti ma con necessità immediate simili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Celle Varazze vs Varese: scontro di ambizioni per la Serie D

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