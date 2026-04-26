Cairese in salvezza | doppietta fulminea e la Valenzana in dieci

Nella 33esima giornata, la Cairese ha vinto 2-0 contro la Valenzana sul campo C. Brin. Graziani T. ha segnato due volte in rapida successione, portando la squadra alla vittoria e contribuendo alla sua permanenza in categoria. La Valenzana ha giocato in dieci uomini nel corso del match.

? Cosa sapere La Cairese batte la Valenzana 2 a 0 al campo C.Brin nella 33esima giornata.. Il doppio gol di Graziani T. e Jebbar accende le speranze di salvezza dei gialloblù.. Il campo dello stadio C.Brin ospita la lotta per la salvezza in Serie D, dove la Cairese ha messo in moto la reazione necessaria contro la Valenzana segnando due reti nel primo tempo della 33esima giornata. In questa domenica soleggiata, il match tra i padroni di casa e gli ospiti si è infiammato fin dai primi minuti del confronto iniziato alle ore 15:01. La squadra di Roberto Floris, reduci da un ko per 2 a 0 contro il Vado, cercava il riscatto immediato per scampare il pericolo della classifica, affrontando una Valenzana che occupava la settima posizione con 45 punti e arrivava da un successo netto per 2 a 0.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cairese in salvezza: doppietta fulminea e la Valenzana in dieci Notizie correlate Cairese-Imperia: gol lampo di Spatari, salvezza in bilicoLa partita tra Cairese e Imperia, disputata domenica 29 marzo 2026 allo stadio Brin di Cairo Montenotte, ha la squadra gialloblù prendere il comando... Cairese: 16 vittorie, salvezza certa e Castiglia al comandoLa Cairese, dopo un inizio di stagione segnato da fragilità e punti persi negli ultimi minuti delle gare, ha avviato una rimonta decisa che la...