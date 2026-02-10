La 26a giornata di Serie C va in scena questo weekend, con tutte le partite trasmesse in diretta su Sky Sport e disponibili anche in streaming su NOW. Gli appassionati possono seguire i match di gironi A, B e C, con telecronisti pronti a raccontare ogni azione dai campi. Un fine settimana ricco di emozioni e di sport per i tifosi italiani.

Tutte le partite della 26a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. Sky Wifi sarà il nuovo title sponsor del campionato di Serie C per la stagione 2025-26. Il campionato di Serie C rappresenta l’espressione autentica dei territori italiani, con 60 squadre coinvolte da Nord a Sud. Nel calcio. su Digital-News.it Tutte le partite della 26a Giornata di Serie C in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW, con gli aggiornamenti dei gironi A, B e C, telecronisti e collegamenti dai campi per seguire ogni emozione del weekend calcistico. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Serie C Sky WI-FI 2025/26 - Diretta 26a Giornata: Palinsesto e Telecronisti (streaming NOW)

Approfondimenti su Serie C Sky

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Serie C Sky

Argomenti discussi: Serie C Sky WiFi: nel pomeriggio in vendita i biglietti per Bra – Ascoli; Forlì, pronta la nuova musica: Scaccabarozzi detta il tempo, Trombetta suonerà la carica; Dove vedere Sorrento-Catania in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Lunedì mattina in vendita i biglietti per Ascoli – Torres.

Dove vedere Trapani-Benevento in tv e streaming: canale, orario, formazioniCome guardare la partita di Serie C Sky Wi-Fi tra Trapani e Benevento: il canale e le formazioni, tutte le ultime sul match e come seguirlo live in tv e streaming. goal.com

Serie C, il calendario della 26^ giornata su Sky: le partite e gli orariDi nuovo in campo la Serie C Sky Wifi 2025/2026: si gioca la 26^ giornata di una stagione che, solo su Sky e in streaming su NOW, vi permetterà di seguire tutte le 1.143 partite della stagione, compre ... sport.sky.it

-Roma-Cagliari diretta Serie A: segui il posticipo allo stadio Olimpico LIVE - facebook.com facebook

SERIE A I In campo Atalanta-Cremonese DIRETTA e FOTO per la 24esima giornata #ANSA x.com