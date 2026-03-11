Furto all' autolavaggio a Castelnovo Monti coppia denunciata

Castelnovo Monti (Reggio Emilia), 11 marzo 2026 – Avrebbero approfittato di un momento di distrazione della vittima che, in un autolavaggio a Felina di Castelnovo Monti per ripulire l'auto, ha dimenticato il borsello con documenti, effetti personali e una somma di circa quattromila euro, lasciato sulla colonnina del pagamento. Al suo rientro per riprendersi il materiale, il borsello non c'era più. Le indagini dei carabinieri, supportate dalla videosorveglianza, hanno permesso di risalire una coppia di pensionati, ora denunciati per concorso in furto. Si tratta di un uoomo di 70 anni e una donna sessantenne, residenti nel Reggiano. I fatti risalgono al 15 febbraio, quando la vittima, un 34enne, all'ora di pranzo si è recato all'autolavaggio.