Basket serie C | la Despar 4T sbanca Molinella

La Despar 4 Torri ha conquistato la sua terza vittoria consecutiva battendo il Molix Molinella in trasferta, nel recupero della prima giornata di ritorno della serie C di basket. La squadra di coach Rossi ha affrontato la partita senza Bianchi e con Rayner ancora indisponibile, ma ha dimostrato carattere e determinazione, portando a casa un successo importante contro una delle squadre più forti del campionato. La partita, sempre condotta dai trevigiani, si è conclusa con un risultato che rafforza la loro posizione in classifica.

Trova la meritata terza vittoria consecutiva la Despar 4 Torri, che nel recupero della prima giornata di ritorno, pur senza Bianchi e con Rayner ancora ai box, fa lo sgambetto a domicilio a una delle big del campionato, il Molix Molinella: un successo di carattere, di voglia e di maturità, al termine di una gara sempre condotta. La gara è molto combattuta, e i granata riescono a prendere le misure alle penetrazioni dei padroni di casa. Dall'altra parte del campo, Toselli continua ad attaccare il ferro con decisione, e nuovamente Bianchi contrasta il tentativo di fuga ferrarese con le triple di Ghirelli e Grazzi (27-30).