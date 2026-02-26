Poku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al lavoro con Spalletti per costruire una squadra che possa tornare a dominare. Le prossime mosse Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all’espulsione avevamo la partita in pugno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gatti a Sky: «Qualificazione buttata all’andata. Dispiace uscire così. Ora la sfida alla Roma. Altra partita da dentro o fuori»

LIVE Perugia-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: manca poco alla sfida da dentro e fuori per la qualificazione!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE…LE POSSIBILI COMBINAZIONI 13.

LIVE Perugia-Sada Cruzeiro, Mondiale per club volley 2025 in DIRETTA: sfida da dentro o fuori per la qualificazioneCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERUGIA SI QUALIFICA SE…LE POSSIBILI COMBINAZIONI Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella cronaca...

Discussioni sull' argomento Juventus-Galatasaray LIVE; Juve-Galatasaray: dove vederla (Sky o Prime), orario, formazioni ufficiali. I playoff di Champions; Short track 1500: Fontana e Sighel fuori dal podio; Gli highlights di Juventus-Galatasaray 3-2 (dts).

Gatti a Sky: Partita buttata via all’andata. Anche oggi c’è stato un episodio dubbio. Dispiace perché abbiamo fatto una prestazione enormeFederico Gatti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la gara contro il Galatasaray: Alla fine la qualificazione non è arrivata... Conta quello alla fine, però ... tuttojuve.com

Faccia a faccia tra Osimhen e Gatti: l'arbitro ferma il match - facebook.com facebook