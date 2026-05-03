Serie B è tempo di play-off | match day tra Redel Viola e Cestistica Benevento

Oggi prende il via la prima giornata dei play-off di Serie B, un torneo che coinvolge sedici squadre in corsa per l’accesso alla categoria superiore. Le squadre si sfidano in incontri che azzerano i risultati della regular season, concentrandosi esclusivamente sulla vittoria per avanzare nel percorso verso la promozione. Tra le partite in programma, si contendono il passaggio del turno la Redel Viola e la Cestistica Benevento.

Al via i play-off: l’obiettivo è la Serie B nazionale. Sono rimaste sedici squadre e inizia, di fatto, un altro mini-torneo nel quale si azzerano praticamente tutti i numeri e le statistiche della regular-season e dove conterà solo e soltanto vincere. La Redel Reggio Calabria ha concluso al primo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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