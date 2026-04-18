Serie B ultimo match sul proprio parquet per la Redel Viola | al PalaCalafiore arriva Adria Bari
La Redel Viola Reggio Calabria si prepara all’ultimo match casalingo della stagione regolare di Serie B, affrontando la squadra di Adria Bari al PalaCalafiore. Dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, i neroarancio di coach Cadeo cercano di conquistare un’altra vittoria, che garantirebbe matematicamente il secondo posto al termine della regular season. La partita rappresenta l’ultimo impegno in casa per la squadra prima dei play-off.
Redel Viola Reggio Calabria è pronta all’impegno tra le mura amiche contro Adria Bari. Dopo due vittorie di fila, per i neroarancio di coach Cadeo un’ulteriore affermazione consentirebbe di ottenere la matematica certezza di concludere, almeno, al secondo posto la regular-season.Al PalaCalafiore.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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