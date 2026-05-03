Oggi si gioca l’ultima partita casalinga della Vanoli Basket Cremona prima di una possibile cessione del titolo sportivo a Roma. La squadra affronta alle 17 l’Umana Reyer Venezia al PalaRadi, in una sfida che potrebbe rappresentare l’addio definitivo al palazzetto. La gara si inserisce in un periodo di incertezza per il club, con i tifosi che attendono di capire quali saranno i prossimi passi.

La Vanoli Basket Cremona ospita alle 17 l’ Umana Reyer Venezia in quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere l’ultima gara casalinga prima della possibile cessione del titolo sportivo a Roma. Un passaggio che dà alla sfida del PalaRadi un peso emotivo superiore alla classifica: Cremona arriva dal ko di Varese, ma conserva ancora una remota speranza playoff e soprattutto vuole salutare il proprio pubblico con un’altra prova d’orgoglio. La stagione della Vanoli si è costruita in casa, dove la squadra di Pierluigi Brotto ha raccolto otto vittorie in tredici partite e ha messo le basi della salvezza. "Abbiamo dimostrato grande attaccamento alla società, dando il nostro meglio per onorare la maglia", ha detto il coach, chiedendo alla città una presenza importante.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A. Vanoli, il giorno dell’addio al PalaRadi

Notizie correlate

Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Arriva il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime, attesa per MeloniLa città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato...

Nola, il giorno dell’addio al piccolo Domenico. Meloni abbraccia mamma Patrizia, il vescovo: “Incentiviamo donazioni organi”La città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Vanoli: Il recupero di Kean è fondamentale per noi Streaming | DAZN IT; Fiorentina ormai a un passo dalla salvezza: 0-0 contro il Sassuolo; Vanoli Basket Cremona - Umana Reyer Venezia, le curiosità e dove vederla | Serie A LBA 2025/26; Vanoli verso la fine con tanta tristezza. Juvi da record: e non finisce qui...

Serie A. Vanoli, il giorno dell’addio al PalaRadiLa Vanoli Basket Cremona ospita alle 17 l’Umana Reyer Venezia in quella che, salvo sorprese, dovrebbe essere l’ultima gara ... ilgiorno.it

Fiorentina, Piccoli verso la panchina. Vanoli sceglie Gudmundsson come falso noveManca sempre meno alla sfida dell’Olimpico tra Roma e Fiorentina, appuntamento lunedì sera alle 20.45 nella Capitale. La squadra di Vanoli continua a lavorare tra le mura del Viola Park con lo staff m ... ilromanista.eu

Le Mura Spring Lucca chiude la serie Playoff e va in finale Basket Golfo Femminile - Greenlucca Le Mura Spring 57-67 (16-13; 23-33; 43-57) Basket Golfo: Azzola* 20, Piangerelli 2, De Kock* 24, Montella* 3, Bruintjes*, Tanganelli, Candelori2, Patriarca, Mazz - facebook.com facebook

#SassuoloMilan di Serie A in diretta: tutte le notizie live #milan #SempreMilan #SerieA x.com