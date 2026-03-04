Nola il giorno dell’addio al piccolo Domenico Arriva il feretro in cattedrale tra applausi e lacrime attesa per Meloni

La città di Nola si ferma per l'ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto verso l'ospedale Monaldi di Napoli. Davanti alla cattedrale centinaia di persone, transenne e volontari della protezione civile per gestire l'afflusso. Il feretro bianco è stato accolto da un lungo applauso e da un silenzio carico di commozione. Attesa anche per l'arrivo della premier Giorgia Meloni, che ha deciso di partecipare ai funerali in programma nel pomeriggio. Ma più delle autorità e delle telecamere, a colpire è il silenzio della gente. Un silenzio pieno di lacrime, di sguardi bassi, di mani strette tra sconosciuti.