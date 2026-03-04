Nola il giorno dell’addio al piccolo Domenico Meloni abbraccia mamma Patrizia il vescovo | Incentiviamo donazioni organi

A Nola, la città si è riunita per l’ultimo saluto a Domenico, il bambino di due anni e mezzo deceduto dopo un intervento di trapianto di cuore. La madre, Patrizia, ha ricevuto un abbraccio dalla presidente del Consiglio, mentre il vescovo ha parlato di donazioni di organi. La cerimonia si è svolta nel rispetto della famiglia e della comunità.

La città di Nola si ferma per l’ultimo saluto al piccolo Domenico, il bambino di due anni e mezzo morto dopo il trapianto di un cuore danneggiato durante il trasporto verso l’ospedale Monaldi di Napoli. Davanti alla cattedrale centinaia di persone, transenne e volontari della protezione civile per gestire l’afflusso. Il feretro bianco è stato accolto da un lungo applauso e da un silenzio carico di commozione. C’è stato l’abbraccio, per certi versi inatteso, tra la direttrice dell’ospedale Monaldi e mamma Patrizia. Attesa anche per l’arrivo della premier Giorgia Meloni, che ha deciso di partecipare ai funerali in programma nel pomeriggio. Ma più delle autorità e delle telecamere, a colpire è il silenzio della gente. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

