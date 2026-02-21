Il Sassuolo cala il tris | Berardi trascina i neroverdi il Verona sprofonda nel baratro Serie B

Il Sassuolo ha ottenuto una vittoria netta contro l’Hellas Verona, con un risultato di 3-0 al Mapei Stadium. La vittoria è stata guidata da Berardi, che ha segnato due gol. La squadra di casa ha dominato tutta la partita, lasciando i veneti senza scampo. La sconfitta mette in seria difficoltà il Verona, ora sempre più vicino alla retrocessione. La gara ha confermato le difficoltà degli scaligeri in questa stagione.

L'anticipo del venerdì al Mapei Stadium certifica una sentenza che aleggiava da tempo: il Sassuolo travolge 3-0 un Hellas Verona ormai alla deriva, ipotecando una salvezza tranquilla e condannando, nei fatti, i gialloblù alla retrocessione. La compagine di Fabio Grosso, trascinata da un Domenico Berardi in stato di grazia, capitalizza le amnesie difensive di una squadra, quella di Sammarco, apparsa psicologicamente fragile e tecnicamente limitata dalle troppe assenze. Con dodici punti raccolti nelle ultime cinque sfide, i neroverdi viaggiano a medie da vertice, mentre per gli scaligeri il distacco dalla zona salvezza appare ormai una voragine incolmabile dopo l'ennesimo blackout stagionale.