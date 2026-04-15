Venerdì 17 aprile 2026 alle 18:30 si gioca la partita tra Sassuolo e Como, che apre la 33ª giornata di Serie A al Mapei Stadium. La sfida si presenta con le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, e tra i protagonisti manca il capitano dei neroverdi, assente per questa occasione. I due team si affrontano in una gara che potrebbe influenzare le rispettive posizioni in classifica.

La 33esima giornata di Serie A prende il via con la sfida di venerdì pomeriggio tra Sassuolo e Como al Mapei. I lariani vogliono subito dimenticare il ko contro l’Inter e riprendere a marciare nella corsa al quarto posto, che ora dista due punti. La squadra di Cesc Fabregas é tornata a perdere dopo oltre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Sassuolo-Como (venerdì 17 aprile 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Neroverdi senza capitan Berardi

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