Serie A Sassuolo-Milan 2-0 | scivolone rossonero che mette a rischio il terzo posto

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 nella 35esima giornata di Serie A contro il Sassuolo. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha conquistato i tre punti e ha interrotto la serie di risultati positivi della formazione rossonera. La sconfitta mette in discussione le possibilità di mantenere il terzo posto in classifica.

Brutta battuta d’arresto per il Milan, che nella 35esima giornata di Serie A perde contro il Sassuolo per 2-0. Nello stesso giorno in cui i cugini dell’ Inter potrebbero cucirsi addosso la stella dello scudetto n. 21, i rossoneri crollano e finiscono la partita in 10 per l’ espulsione di Tomori al 24?. Si complica quindi la corsa Champions del Diavolo, che resta fermo a 67 punti e può essere raggiunta al terzo posto dalla Juventus impegnata alle 18 con il Verona retrocesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Sassuolo Calcio (@sassuolocalcio) Per i padroni di casa del Sassuolo, una delle sorprese del campionato, vanno a rete Berardi dopo soli 5 minuti dall’inizio della partita.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Serie A, Sassuolo-Milan 2-0: scivolone rossonero che mette a rischio il terzo posto Sassuolo-Milan 0-3 | La doppietta di Stoki e Kyvåg trascinano le rossonere | #SerieAWomenAthora Notizie correlate Serie A, Sassuolo-Milan: tra i neroverdi torna Berardi. Jashari al posto di ModricReggio Emilia, 3 maggio 2026 – Dopo il pari tra Napoli e Como, il Milan è pronto a scendere in campo quest’oggi alle 15 (match in esclusiva e in... Serie A, il Como perde contro il Sassuolo: a Verona il Milan può allungare sul quarto postoPasso falso pesante per il Como di Cesc Fabregas, sconfitto 2-1 sul campo del Sassuolo di Fabio Grosso. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Sassuolo-Milan pronostico risultato quote IA 35ª giornata Serie A; Dove vedere Sassuolo-Milan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Sassuolo-AC Milan, Serie A 2019/20: Time Machine; Sassuolo-Milan: probabili formazioni e statistiche. Sassuolo-Milan 2-0, risultato finale della partita di Serie A: gol di Berardi e Laurentié, gli highlightsLa diretta live di Sassuolo-Milan di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it DIRETTA | Sassuolo Milan (risultato finale 2-0): Berardi e Laurienté, KO un brutto Diavolo! (3 maggio 2026)Diretta Sassuolo Milan streaming video tv, oggi domenica 3 maggio 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live in Serie A. ilsussidiario.net Prestazione assolutamente disastrosa del Milan contro il Sassuolo: i rossoneri, infatti, non hanno effettuato alcun tiro verso la porta dei neroverdi. E i gol, ovviamente, latitano: uno nelle ultime cinque partite. E, senza segnare, fioccano le sconfitte: sono quattro facebook Tracollo Milan I rossoneri perdono malamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e mettono a serio rischio il posto in Champions. Decisivi i gol di Berardi e Laurienté e l'espulsione al 24' di Tomori per doppia ammonizione #Tuttosport #Sassuolo #Milan x.com