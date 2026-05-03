Serie A Sassuolo-Milan 2-0 | scivolone rossonero che mette a rischio il terzo posto

Da lapresse.it 3 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan ha subito una sconfitta per 2-0 nella 35esima giornata di Serie A contro il Sassuolo. La partita si è conclusa con la squadra di casa che ha conquistato i tre punti e ha interrotto la serie di risultati positivi della formazione rossonera. La sconfitta mette in discussione le possibilità di mantenere il terzo posto in classifica.

Brutta battuta d’arresto per il Milan, che nella 35esima giornata di Serie A perde contro il Sassuolo per 2-0. Nello stesso giorno in cui i cugini dell’ Inter potrebbero cucirsi addosso la stella dello scudetto n. 21, i rossoneri crollano e finiscono la partita in 10 per l’ espulsione di Tomori al 24?. Si complica quindi la corsa Champions del Diavolo, che resta fermo a 67 punti e può essere raggiunta al terzo posto dalla Juventus impegnata alle 18 con il Verona retrocesso. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da U.S. Sassuolo Calcio (@sassuolocalcio) Per i padroni di casa del Sassuolo, una delle sorprese del campionato, vanno a rete Berardi dopo soli 5 minuti dall’inizio della partita.🔗 Leggi su Lapresse.it

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