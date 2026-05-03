Serie A oggi Sassuolo-Milan | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 3 maggio, si gioca la partita di Serie A tra Sassuolo e Milan. La sfida si svolge in un turno che vede le due squadre affrontarsi in casa del Sassuolo. L’incontro inizia nel pomeriggio e sarà possibile seguirlo in diretta su alcuni canali televisivi e piattaforme streaming, mentre le probabili formazioni e gli orari ufficiali sono stati comunicati dalle rispettive società.

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 3 maggio, la squadra di Allegri è di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo (partita visibile in diretta tv e streaming) in una delle sfide della 35esima giornata di campionato e va a caccia dei 3 punti per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dall'altra parte, la squadra di Grosso è già sicura della salvezza con i 46 punti conquistati fin qui, che la piazzano all'undicesimo posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, in campo oggi alle 15: SASSUOLO (4-3-3) Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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