Juventus-Sassuolo oggi in Serie A | probabili formazioni orario e dove vederla

Oggi, 21 marzo, si gioca la partita tra Juventus e Sassuolo, ultima sfida del sabato della 30ª giornata di Serie A. La partita si svolgerà in un orario stabilito e sarà visibile su canali dedicati. Entrambe le squadre scenderanno in campo con le probabili formazioni, pronte a confrontarsi nell’incontro che chiude il programma del giorno.

Oggi, 21 marzo, a chiudere il sabato della 30esima giornata di Serie A sarà il match tra Juventus e Sassuolo. L’ appuntamento è alle 20.45. I bianconeri arrivano alla sfida contro i neroverdi dopo la vittoria della scorsa settimana in casa dell’Udinese, battuta per 1-0. Un successo, questo, che ha permesso alla squadra di Luciano Spalletti di superare la Roma in classifica e conquistare così il quinto posto, che significa Europa League. La Juventus punta però a un posto nella Champions League del prossimo anno e per riuscirci dovrà superare lo straordinario momento di forma del Como, che sette giorni fa ha battuto proprio i giallorossi di Gasperini nello scontro diretto per il massimo torneo europeo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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