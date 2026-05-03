Serie A oggi Inter-Parma | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, domenica 3 maggio, l'Inter gioca in casa contro il Parma in una partita valida per la Serie A. La sfida si svolge allo stadio di San Siro e sarà trasmessa sia in diretta televisiva che in streaming online. Le formazioni probabili sono state annunciate, e i tifosi possono seguire l'incontro attraverso i canali ufficiali di trasmissione.

(Adnkronos) – L'Inter torna in campo in Serie A e oggi, domenica 3 maggio, affronta il Parma a San Siro (in una partita visibile in diretta tv e streaming). Per i nerazzurri può essere una serata di festa, visto che alla squadra di Chivu serve un successo per la certezza matematica dello scudetto contro i gialloblù, già salvi. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. Ecco le probabili formazioni di Inter-Parma, in campo alle 20:45: INTER (3-5-2) Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu PARMA (3-5-2) Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabé, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza, Pellegrino.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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