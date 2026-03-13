Torino-Parma oggi in serie A | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi, 13 marzo, si gioca Torino-Parma, anticipo della 29ª giornata di serie A. La partita si svolge allo stadio di Torino, con inizio previsto alle ore 20:45. I granata sono in lotta per evitare la retrocessione, mentre il Parma cerca di consolidare la propria posizione in classifica. La partita sarà trasmessa in diretta su alcune piattaforme sportive e TV.

È in programma oggi, 13 marzo, Torino-Parma, anticipo della 29esima giornata di serie A. I granata sono a rischio di essere trascinati, a dieci giornate dalla fine del campionato, nella lotta per non retrocedere. Gli uomini di D'Aversa si trovano di fronte un ostacolo tutt'altro che abbordabile, considerate le recenti prestazioni solide della squadra di Cuesta. Il Parma viene da cinque risultati utili consecutivi, con ottime prestazioni in trasferta, e si trova in questo momento con quattro punti in più rispetto ai padroni di casa. Un match che il Toro non può perdere, per evitare di trovarsi invischiato in situazioni scomode. Torino-Parma: le probabili formazioni.