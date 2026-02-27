Serie A oggi Parma-Cagliari | orario probabili formazioni e dove vederla

Oggi si gioca Parma-Cagliari, una sfida valida per la 27ª giornata di Serie A. La partita si svolge al Tardini e vedrà le due squadre impegnate in una gara che può influenzare la loro posizione in classifica. Gli appassionati potranno seguire l'incontro attraverso i canali televisivi e le piattaforme online dedicate. La partita inizia nel primo pomeriggio e si prevede un confronto intenso in campo.

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A con l'anticipo della 27esima giornata di campionato. Oggi, venerdì 27 febbraio, al Tardini si affrontano Parma e Cagliari in una sfida che mette in palio punti pesanti in ottica salvezza. I gialloblù arrivano dal successo in trasferta contro il Milan, mentre i sardi hanno pareggiato contro la.