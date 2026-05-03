Serie A | l’Inter è Campione d’Italia battuto 2-0 il Parma

L’Inter ha conquistato il suo ventunesimo scudetto dopo aver battuto il Parma 2-0 a San Siro. La squadra, guidata da Chivu, ha ottenuto la vittoria che le ha assicurato il titolo di campione d’Italia. La partita si è conclusa con il risultato di 2-0, consolidando il primato in classifica e portando a casa il tricolore. Questa vittoria mette fine alla stagione con l’Inter in cima alla classifica.

L’Inter di Chivu è Campione d’Italia. L’Inter vince contro il Parma a San Siro e si aggiudica ufficialmente il ventunesimo scudetto della sua storia. Un successo che chiude una stagione di rinascita per la squadra milanese La formazione di Cristian Chivu scende in campo con l’obiettivo di conquistare l’ultimo punto necessario per la matematica del titolo. L’avvio è segnato dalla prudenza con un Parma ben messo in campo che prova subito a impensierire Sommer. Nel centrocampo nerazzurro spicca la prova Nicolò Barella, che torna decisivoa. Il centrocampista si rende protagonista anche della prima vera occasione del match, colpendo una clamorosa traversa su un passaggio di Pio Esposito.🔗 Leggi su Sportface.it NAPOLI-CAGLIARI 10-9 dcr | HIGHLIGHTS | OTTAVI | Coppa Italia Frecciarossa 2025/26 Notizie correlate Leggi anche: L'Inter batte il Parma ed è campione d'Italia: scudetto numero 21 Leggi anche: Festa nerazzurra a San Siro. L’Inter supera il Parma 2-0 ed è campione d’Italia Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter Campione d'Italia domenica 3 maggio? Le combinazioni per lo Scudetto; Serie A: Il Napoli strapazza la Cremonese e rinvia la festa scudetto dell'Inter - Calcio; Serie A, oggi Inter-Parma: orario, probabili formazioni e dove vederla; Serie A: Torino-Inter 2-2, vince il Como. Milan-Juventus 0-0. VIDEO. Serie A, l’Inter è campione d’Italia. Parma battuto 2-0, Scudetto ai nerazzurri. VIDEOLeggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Bologna-Cagliari 0-0. Ora Sassuolo-Milan. Stasera l’Inter può vincere lo scudetto ... tg24.sky.it Inter-Parma: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeI nerazzurri ricevono i Ducali di Cuesta all'incontro valido per la 35ª giornata di campionato. In palio per Chivu, 1 punto per festeggiare il 21º scudetto ... tuttosport.com Nella prima stagione completa su una panchina di Serie A, l'allenatore romeno è riuscito ad andare oltre le difficoltà. L'analisi e le sfide per il futuro #SportMediaset - facebook.com facebook : Clubs with the most Serie A titles: Juventus: 36 Inter Milan: 21 AC Milan: 19 Genoa: 9 Torino: 7 Bologna_ 7 Pro Vercelli: 7 x.com