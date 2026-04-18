Inter scudetto a un passo | ecco quando i nerazzurri possono diventare campioni d’Italia

L'Inter si avvicina alla conquista dello scudetto dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio in data 18 aprile. La squadra nerazzurra ha ora la possibilità di diventare campione d’Italia nelle prossime giornate di campionato. La situazione si sta delineando in modo sempre più chiaro, con i punti in classifica che favoriscono i nerazzurri in questa fase decisiva della stagione.

(Adnkronos) – L'Inter è sempre più vicina allo scudetto, dopo la sconfitta del Napoli contro la Lazio oggi, sabato 18 aprile. Con il successo di ieri contro il Cagliari, i nerazzurri si sono portati a +12 sulla squadra di Antonio Conte, a soli 4 punti dalla matematica certezza del successo tricolore. Quattro punti da conquistare. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

INTER - ATALANTA con i nerazzurri che si fermano ancora! Fallo o gol regolare Scudetto riaperto

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L’Inter riporta l’orologio della storia della rivalità con il Milan a 35 anni fa: dal 1991 l’Inter non aveva 2 scudetti di vantaggio sul Milan. Con il 21esimo a 19 ristabilisce l’ordine di quando erano addirittura 13 a 11. Negli ultimi 20 anni addirittura 8 scudetti Inter e 2 x.com