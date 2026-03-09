Nella giornata di oggi, la Serie A 202526 ha visto la sconfitta della Roma a Genova e la vittoria del Milan nel derby contro l’Inter. Gli aggiornamenti riguardano le gare del campionato italiano e il percorso della squadra di Cristian Chivu. La cronaca delle partite è stata trasmessa in tempo reale, offrendo un quadro dettagliato degli incontri in corso.

Inter News 24 Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian Chivu. La nuova annata calcistica ha preso ufficialmente il via e l’entusiasmo dei tifosi torna a farsi sentire. La Serie A 202526 si preannuncia ricca di spettacolo, colpi inattesi e sfide ad alta intensità che renderanno ogni turno un appuntamento da non perdere. Dalla corsa scudetto alla lotta per la permanenza in categoria, passando per la rincorsa a un posto in Europa, il campionato italiano promette emozioni a ripetizione. Tra gol, sorprese e partite vibranti, i riflettori si accendono di nuovo e i sostenitori sono pronti a spingere la propria squadra, sognando un torneo avvincente fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: La Roma cade a Genoa. Il Milan vince ancora nel derby contro l’Inter

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Il Como cade contro la Fiorentina. L’Atalanta passa in casa della Lazio. All’Inter il Derby d’Italiadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Risultati Serie A 2025/26 LIVE: La Juventus cade contro il Cagliari. Pareggio tra Genoa e Parmadi Redazione Inter News 24Risultati Serie A 2025/26 LIVE: gli aggiornamenti sulle gare del campionato italiano e il percorso dell’Inter di Cristian...

Gol PAZZESCHI che non vedremo più

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Risultati Serie.

Temi più discussi: Calendario e Risultati aggiornati LIVE | Serie A Enilive 2025/26; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 27ª giornata; Risultati Serie C 2025/2026 gironi A, B e C; Serie B – Risultati 28° giornata e classifica aggiornata.

Serie A, risultati e classifica 27ª giornata 2025/26: pari e gol all’Olimpico, corsa Champions agguerritaROMA. Nei giorni scorsi si è concluso il programma della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26, 28 reti realizzate che ... restodelcalcio.com

Serie A 2025/26, tutti i risultati della ventisettesima giornata e la classifica!Ecco tutti i risultati della ventisettesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. Si infiamma la lotta Champions. generationsport.it

Le partite della ventottesima giornata con risultati, marcatori e classifica #Serie A - facebook.com facebook

Juventus Pisa 4-0 Finalmente la Juventus torna a vincere in Serie A. Stasera era fondamentale portarsi a casa i 3 punti contro una squadra come il Pisa che però ha il merito di metterci in difficoltà in un brutto primo tempo bianconero. L'ingresso di Boga per Jo x.com