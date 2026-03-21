Calcio femminile la Roma vince il derby e rafforza la leadership in Serie A Pari di Juventus e Inter

Nella 17ª giornata della Serie A femminile 2025-2026, la Roma ha conquistato una vittoria nel derby, rafforzando così la posizione in vetta alla classifica. La Juventus e l’Inter hanno invece pareggiato le rispettive partite. Si sono conclusi i primi tre incontri di questa giornata, portando nuovi aggiornamenti sugli sviluppi delle zone alte del torneo.

Cala il sipario sui primi tre match della 17ª giornata della Serie A femminile 2025-2026, risultati che contribuiscono a delineare con maggiore chiarezza gli equilibri nelle zone alte della classifica. Risposta importante della Roma, protagonista di un derby ad alta tensione contro la Lazio. Le biancocelesti passano in vantaggio al 38’ con la polacca Nikola Karczewska. Nella ripresa arriva però la reazione giallorossa: Manuela Giugliano firma il pareggio all’81’, mentre la danese Frederike Thøgersen completa la rimonta all’85’, regalando tre punti preziosi alla formazione capitolina. La squadra allenata da Luca Rossettini consolida così il primato, portandosi a +6 sull’Inter. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Calcio femminile, la Roma vince il derby e rafforza la leadership in Serie A. Pari di Juventus e Inter Articoli correlati Calcio femminile, la Roma non sbaglia e consolida la leadership in Serie A. L’inter la spunta nel recuperoLa Roma non sbaglia e rimane saldamente incollata al comando della classifica anche dopo l’undicesimo turno valido per la Serie A 2025-2026 di calcio... Calcio femminile, Inter vittoriosa nell’andata dei quarti di finale di Coppa Italia. Pari nel derby di RomaMesso in archivio il pareggio 1-1 tra Milan e Fiorentina, si sono tenute quest’oggi altre due partite valide per l’andata dei quarti di finale della... HIGHLIGHTS Serie A Women's Cup | Juventus Women 2-1 Inter Tutti gli aggiornamenti su Calcio femminile la Roma vince il derby... Temi più discussi: Calcio femminile, il Milan piega la Juve nella domenica di Serie A. Frena la Roma; La semifinale tra Roma e Inter termina 1-1, decisivo il match di ritorno a Milano; Viareggio Women’s Cup, la Rappresentativa U20 conquista il pass per finale con la Juventus Primavera; Juve Women, sconfitta in casa contro il Milan: fallito il sorpasso all'Inter. Calcio femminile, il Milan piega la Juve nella domenica di Serie A. Frena la RomaUn K.O che fa malissimo alla Vecchia Signora. La Juventus ha infatti dovuto cedere il passo al Milan in occasione del sedicesimo turno valido per la Serie ... oasport.it Serie A Femminile, Galli salva la Roma: con la Fiorentina finisce 1-1Solo un pareggio per la Roma Femminile nel match di stasera contro la Fiorentina. Finisce 1-1 con le Viola in vantaggio per gran parte del match grazie. tuttomercatoweb.com Di Carlo dopo il pari beffa con la Juventus Next Gen Le sue parole facebook #BernardoSilva per me sarebbe pari all’acquisto di #Pirlo anni fa #Juventus x.com