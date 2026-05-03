Nella partita di Serie A tra Como e Napoli, terminata con un pareggio senza reti, sono stati diversi i momenti di tensione in campo. Milinkovic-Savic e Rrahmani si sono distinti per le loro prestazioni, contribuendo a una partita combattuta sotto la pioggia. La sfida si è svolta su un campo difficile, con entrambe le squadre che hanno cercato di sbloccare il risultato senza riuscirci.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La sfida tra Como e Napoli, che si è conclusa con un pareggio a reti inviolate, ha visto protagonisti alcuni giocatori che hanno saputo resistere alle difficoltà. Analizziamo l’andamento della partita e le prestazioni individuali, ponendo l’accento su Milinkovic-Savic e Rrahmani, che hanno svolto un ruolo chiave nell’incontro. Il match, giocato sul campo del Como, ha visto un Napoli propositivo ma poco incisivo in fase offensiva. Gli azzurri hanno cercato di dominare il possesso del pallone, ma si sono trovati di fronte a un Como ben organizzato in difesa.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A: Como-Napoli 0-0, Milinkovic-Savic e Rrahmani brillano nella tempesta al lago.

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