Napoli-Como le probabili formazioni | tornano Beukema e Milinkovic-Savic In attacco chance per Giovane

Questa sera alle 21:00 si gioca Napoli-Como, una partita che può decidere chi accederà alle semifinali di Coppa Italia contro l’Inter. Il Napoli di Conte torna in campo con Beukema e Milinkovic-Savic che riprendono il loro posto, mentre in attacco ci sarà spazio per Giovane. La squadra partenopea cerca di sfruttare il fattore campo e di superare l’avversario, che si presenta con la voglia di fare il colpaccio.

Stasera alle 21:00 andrà in scena un intensissimo Napoli-Como. Il match, che mette in palio la semifinale di Coppa Italia contro l’ Inter vedrà il Napoli di Conte dover fare ancora una volta necessità virtù. Con McTominay ai box ecco come potrebbero presentarsi gli azzurri. Il punto di Sky Sport. Napoli-Como, le probabili formazioni. Sky Sport: Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Giovane, Vergara; Hojlund. All. Conte Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Baturina; Douvikas. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per Giovane Approfondimenti su Napoli Como Conte contro il Como sceglie Milinkovic, tornano Mazzocchi e Olivera. Giovane dal 1? (Sky) Domani sera al Maradona il Napoli affronta il Como nei Quarti di finale di Coppa Italia. Conte contro il Como non rischia McTominay. Tornano Milinkovic, Mazzocchi e Olivera. Giovane dal 1? (Sky) Domani sera il Napoli sfida il Como al Maradona nei quarti di Coppa Italia. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Napoli Como Argomenti discussi: Napoli-Como, le probabili formazioni della partita di Coppa Italia; Napoli-Como, probabili: là davanti è sfida Hojlund vs Douvikas; Le probabili formazioni di Napoli-Como (Coppa Italia); Napoli-Como di Coppa Italia: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni. Napoli-Como, le probabili formazioni: che notte di CoppaIl Napoli campione d'Italia e terzo in classifica dà sempre l'impressione di avere qualcosa da dover capire, da dimostrare, da spiegare prima di tutto a sé stesso. E ... ilmattino.it Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per GiovaneNapoli-Como, ecco le probabili formazioni del match del Maradona: il punto sulle scelte di Conte e Cesc Fabregas ... ilnapolista.it Napoli-Como, le probabili formazioni: tornano #Beukema e Milinkovic-Savic. In attacco chance per #Giovane Sky Sport. Centrocampo a due con #Elmas-#Lobotka. Lariani coi titolarissimi: Nico #Paz insieme a Addai e Baturina accompagnano l'attaccante cent facebook Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Napoli- #Como x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.