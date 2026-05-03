Nel match di Serie A tra Como e Napoli, le due squadre sono terminate in parità con il punteggio di 0-0. È il secondo pareggio consecutivo per entrambe le formazioni, con Cesc e Conte che hanno visto la loro squadra non riuscire a trovare il gol decisivo. La partita si è conclusa senza reti e senza che nessuna delle due squadre abbia segnato durante il tempo regolamentare.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il 2 maggio 2026, il Giuseppe Sinigaglia di Como ha ospitato una sfida emozionante tra Como 1907 e SSC Napoli, terminata con un sorprendente 0-0. I due allenatori, Cesc Fabregas e Antonio Conte, hanno vissuto un confronto acceso, mostrando le strategie e le tattiche dei loro rispettivi team in un match di fondamentale importanza per la corsa a un posto in Champions League. Durante il match, Como ha sfiorato il gol con un’ottima azione difensiva che ha negato a Rasmus Hojlund di segnare. Il suo tentativo di gol è stato neutralizzato da un salvataggio clamoroso di Amir Rrahmani, il quale ha effettuato un’importante clearance sulla linea.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Serie A: Como e Napoli chiudono sullo 0-0, altro pareggio per Cesc e Conte.

Notizie correlate

Cesc Fabregas ritrova Antonio Conte da avversario in Como-Napoli. Il retroscena ai tempi del Chelsea? In Sintesi La sfida di campionato tra Como e Napoli rappresenta un incrocio suggestivo tra Cesc Fabregas e Antonio Conte.

Leggi anche: Como-Napoli, Conte: "Partita aperta, pareggio giusto. Per noi è un punto importante"

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Serie A, oggi Como-Napoli: orario, probabili formazioni e dove vederla; Como Napoli in tv e streaming: dove vedere la partita; Serie A, Genoa-Como 0-2: Fabregas torna al quinto posto e crede ancora nella Champions; Como-Napoli: probabili formazioni e statistiche.

Serie A, Udinese-Torino 2-0. Como-Napoli 0-0 e Atalanta-Genoa 0-0- HIGHLIGHTSLa 35esima giornata del campionato di Serie A, dopo l’anticipo di ieri con la vittoria del Lecce a Pisa (che ha matematicamente condannato alla retrocessione i toscani e anche il Verona), prosegue ogg ... tg24.sky.it

Pagelle Como-Napoli: Rrahmani e Milinkovic alzano il muro. Nico Paz regala magieAl Sinigaglia Como e Napoli hanno pareggiato 0-0 nella gara valida per la 35esima giornata di Serie A. Con questo risultato che pota i partenopei a 70 punti, all'Inter-attualmente a 79 punti - basterà ... tuttosport.com

Telesveva. . SERIE D | NARDÒ-BARLETTA 1-0 #nardò #barletta #sport - facebook.com facebook

Atp Roma, Sinner e le altre teste di serie al sorteggio del tabellone #SkySport #SkyTennis x.com