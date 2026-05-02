Como-Napoli Conte | Partita aperta pareggio giusto Per noi è un punto importante

Nel match tra Como e Napoli, l'allenatore dei partenopei ha commentato il risultato sottolineando che considerano il pareggio un buon risultato e un passo avanti verso la qualificazione in Champions League. Ha aggiunto che il match è stato equilibrato e che, per la sua squadra, il punto conquistato rappresenta un risultato positivo. La partita si è conclusa con un risultato di parità, che per entrambe le squadre ha un valore specifico.

“Per noi questo di Como è un buon pareggio. È un altro passo importante che facciamo verso la qualificazione in Champions. Li abbiamo tenuti a distanza. Non abbiamo fatto calcoli, è stata una partita aperta, potevamo fare gol e potevano fare gol loro. Il pareggio è giusto. Loro hanno fatto meglio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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