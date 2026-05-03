La Pallacanestro Brescia si prepara a sfidare alle 17 alla Nova Arena la Bertram Derthona Tortona. La partita rappresenta l’ultima occasione per tentare di salire in testa alla classifica di Serie A. Il team lombardo dovrà fare a meno di Massinburg, che resta fuori per infortunio. La sfida si annuncia decisiva per le ambizioni di posizione in campionato.

BASKET La Pallacanestro Brescia si gioca alle 17, alla Nova Arena contro la Bertram Derthona Tortona, l’ultima vera chance per dare l’assalto al primo posto. La sconfitta casalinga con Treviso ha tolto ai biancoblu la testa della classifica, ma la squadra di Matteo Cotelli (nella foto) ha ancora l’obbligo di provarci fino in fondo, anche per arrivare ai playoff con il miglior slancio possibile. Di fronte ci sarà una Tortona reduce dal ko di Reggio Emilia e decisa a reagire davanti al proprio pubblico. I precedenti sorridono a Brescia, avanti 8-3 nel totale tra stagione regolare, Supercoppa e Coppa Italia. In casa Derthona, però, il bilancio dice una sola vittoria bianconera e tre successi bresciani, dato che conferma quanto spesso questa sfida abbia premiato la Germani.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serie A. Brescia, ultima chance per prendersi la vetta. Massinburg ancora out

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