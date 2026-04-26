Basket Serie A | Brescia cade contro Treviso la Virtus ringrazia e vola in vetta

Nella 28ª giornata di Serie A di basket, la squadra di Brescia ha subito una sconfitta contro Treviso, mentre la Virtus Bologna ha ottenuto una vittoria che le permette di salire in vetta alla classifica. I risultati di questa giornata modificano la posizione delle squadre nella classifica generale, influenzando le prossime partite e le possibilità di accesso ai playoff. La giornata si è conclusa con alcune sorprese e altre conferme rispetto alle aspettative iniziali.

Bologna, 26 aprile 2026 – Il combinato disposto dei risultati della 28° giornata ridisegna la geografia del campionato di Serie A di basket. Con il successo casalingo su Trieste e la contemporanea sconfitta della Germani contro Treviso, la Virtus Olidata Bologna opera il sorpasso ufficiale in classifica. Alla Virtus Arena, i felsinei non falliscono l'appuntamento con la vittoria, superando una coriacea Pallacanestro Trieste per 95-81. Trieste ha provato a reggere l'urto nel primo tempo, restando a contatto grazie all'ottimo impatto di Bannan (16 punti) e alla regia di Ross (13). La profondità del roster di coach Jakovljevic ha fatto la differenza nella seconda metà di gara.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Serie A: Brescia cade contro Treviso, la Virtus ringrazia e vola in vetta Germani Brescia - Pallacanestro Trieste | PokerstarsNews Highlights Serie A Unipol 2025/2026 Notizie correlate Basket, Serie A: la Virtus Bologna batte Brescia e si riprende la vetta. L’Olimpia soffre ma supera in trasferta TrevisoSi è concluso questa sera con i posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano la diciannovesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. Risultati basket serie A: Brescia batte Napoli e aggancia la Virtus. Vittorie per Cantù e TrevisoMilano, 4 aprile 2026 – In attesa delle sfide che vedranno impegnate nella domenica di Pasqua la Virtus Olidata Bologna in casa contro l’Umana Reyer... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Burnell inarrestabile, la Germani Brescia batte in volata la Pallacanestro Trieste (82-86); Venezia-Germani, che partita: autentico anticipo dei play off; Trieste-Brescia 82-86: highlights Serie A basket; Basket Serie A 2026: guida alla 27ª giornata. Virtus e Brescia si giocano il primato. Basket, Serie A: vittorie per Olimpia Milano e Virtus Bologna, Treviso fa il colpaccio a BresciaDopo i due anticipi di ieri, al termine di una ricca e lunga domenica, si è ufficialmente chiusa la 28esima giornata della Serie A basket 2025-2026. oasport.it 4° Quarto: Germani Brescia vs Nutribullet Treviso (85-94 al 39'), direttaIn diretta dal Palaleonessa di Brescia, dalle ore 19, la cronaca testuale della partita tra i padroni di casa della Germani Brescia e la Nutribullet Treviso Basket, valida per la ... pianetabasket.com Per salvarsi la squadra sassarese dovrebbe fare 2/2 e Treviso perdere le ultime due gare #Basket #DinamoSassari - facebook.com facebook Basket, play off di C: Ospitaletto perde gara-1 con Casalasco x.com