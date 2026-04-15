Bisceglie tutto o niente | la Coppa è l’ultima chance per la Serie D
Oggi alle 15:00, il Bisceglie affronta la Boreale di Roma al Salaria Sport Village in una partita decisiva per la Coppa Italia Eccellenza. La sfida rappresenta l’ultima opportunità per la squadra di qualificarsi e proseguire nel torneo, con tutto il destino della stagione sportiva in palio in 90 minuti. La squadra si gioca la possibilità di avanzare o di uscire dalla competizione.
Il Bisceglie gioca oggi alle 15:00 la sfida decisiva per la Coppa Italia Eccellenza contro la Boreale di Roma, con il destino sportivo della stagione racchiuso in novanta minuti al Salaria Sport Village. Un singolo risultato può determinare l’accesso alla Serie D, se anche l’Alessandria dovesse trionfare nell’altra semifinale. La squadra guidata da Di Meo affronta questo momento cruciale dopo aver svanire le possibilità di conquistare il titolo di campionato di Eccellenza. Per i nerazzurri non esiste più un’alternativa: la coppa rappresenta l’unico varco rimasto per il salto di categoria. Il gruppo deve ora concentrare ogni energia mentale e fisica su questo obiettivo, avendo ormai chiuso definitivamente il capitolo relativo alla vittoria del girone.🔗 Leggi su Ameve.eu
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