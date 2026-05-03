Serale di Amici pagelle del 2 maggio | Rudy Zerbi esagera 0 Maria ai confini della realtà 10 Angie monumentale 9

Il serale di Amici andato in onda il 2 maggio ha visto protagonisti diversi concorrenti e giudici. Rudy Zerbi ha ricevuto un voto di 0, mentre Maria ha ottenuto un 10 e Angie un 9. La puntata del sabato sera ha portato scene intense e momenti di alta tensione tra i partecipanti, con giudizi e interventi che hanno attirato l’attenzione del pubblico.

Se pensavate che il sabato sera servisse a rilassarsi, non avete fatto i conti con il Serale di Amici e la sua banda di scatenati. La puntata del 2 maggio è stata praticamente letale con Maria De Filippi che gioca a fare la “comune mortale” e Rudy Zerbi che ci ricorda con un dito medio quanto sia sottile il confine tra prima serata e una rissa al bar. Ma chi ha brillato e chi ha fatto rimpiangere il canone Rai? Praticamente il meglio della televisione italiana. Angie – Voto: 9. Angie è la versione pop della Fenice. Esce dall’ombra come un tir in autostrada e rade al suolo la concorrenza. Vince il guanto di sfida contro Elena, si mangia Nicola a colazione e conclude l’opera abbattendo Riccardo con You Are Beautiful.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Serale di Amici, pagelle del 2 maggio: Rudy Zerbi esagera (0), Maria ai confini della realtà (10), Angie monumentale (9) Notizie correlate Serale Amici 25, Angie contro Rudy Zerbi: il duro sfogo della cantanteAngie è protagonista di un acceso momento nel Serale di Amici 25 durante il daytime andato in onda il 27 aprile 2026. Pagelle Serale Amici 2 maggio: Riccardo polemico, Emiliano fenomeno. Elena anima blues, Angie superRoma, 2 maggio 2026 - Ecco le pagelle della settima puntata del Serale di Amici 25 andata in onda sabato 2 maggio. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serale di Amici 2026, le pagelle del 25 aprile: giudici senza coraggio (2), Cattelan che noia (3), Celentano regina (9); Amici di Maria De Filippi, top e flop settima puntata del Serale. Le pagelle; Serale Amici 2026: le pagelle della sesta puntata del 25 aprile; Amici, pagelle sesto Serale: Alex eliminato (7), caos D’Amario (4), Riccardo cresce (6), Angie tra alti e bassi (7,5). Amici di Maria De Filippi, top e flop settima puntata del Serale. Le pagelleNon esiste sabato per molti telespettatori senza Amici di Maria De Filippi. Su Canale 5 tra sabato 2 e domenica 3 maggio, infatti, è andata in onda la settima puntata del Serale del programma. La fina ... today.it Amici, le pagelle del settimo serale: Pettinelli all'attacco, Celentano non perdona. Occhio ad Angie. Lorenzo si salva (ancora)Il settimo Serale di Amici 25 si avvia verso le battute conclusive e la tensione sale alle stelle. La puntata in onda sabato sera su Canale 5 è stata carica di tensione a causa di ... leggo.it Tutti i voti dei giudici di Amici durante la settima puntata del Serale - facebook.com facebook