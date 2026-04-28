Durante il daytime di Amici 25 andato in onda il 27 aprile 2026, si è verificato un momento teso tra la cantante Angie e il giudice Rudy Zerbi. Angie si è mostrata molto arrabbiata, esprimendo il suo disappunto in modo deciso. La discussione si è sviluppata nel corso della puntata serale, attirando l’attenzione degli spettatori. Nessun altro dettaglio sui motivi dello scontro è stato reso noto durante la trasmissione.

Angie è protagonista di un acceso momento nel Serale di Amici 25 durante il daytime andato in onda il 27 aprile 2026. La cantante della squadra di Lorella Cuccarini ha reagito con decisione alle parole del professore Rudy Zerbi, che ha lanciato un guanto di sfida contro di lei, mettendola a confronto con Elena. Una situazione che ha acceso il dibattito sull’identità artistica della giovane allieva. Quanto guadagna Amadeus come giudice del Serale Il guanto di sfida lanciato da Zerbi. Tutto nasce dalla decisione di Rudy Zerbi di proporre un guanto di sfida tra Angie ed Elena su un medley blues. Una prova pensata per mettere in evidenza le differenze tra le due cantanti del Serale di Amici 25.🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Serale Amici 25, Angie contro Rudy Zerbi: il duro sfogo della cantante

Amici 25 - La reazione di Angie dopo la puntata

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La sesta puntata del serale di #Amici25 ha ottenuto il 21,8% di share con un totale di 2.881.000 milioni di telespettatori L’anno scorso, la sesta puntata di #Amici24, ottenne il 26,3% di share con un totale di 3.926.000 milioni di telespettatori. x.com