Sequestrate 42 bottiglie di liquori sospetti a Montefalcione
Durante un controllo sulla strada a Montefalcione, i Carabinieri hanno sequestrato 42 bottiglie di liquori sospette. Un uomo di 30 anni, residente a Napoli, è stato denunciato per ricettazione.
Durante un posto di controllo alla circolazione stradale a Montefalcione, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un uomo di 30 anni residente a Napoli per il reato di ricettazione.Bottiglie di liquori di dubbia origineIl fermato era in possesso di 42 bottiglie di liquori di varie.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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