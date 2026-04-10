A Cagliari, i Carabinieri del Nas hanno effettuato un intervento che ha portato al sequestro di circa 17.000 bottiglie di acqua minerale, con un volume totale di circa 20 metri cubi. L’operazione si è concentrata su un’attività commerciale, dove sono state trovate bottiglie che non rispettavano le normative di sicurezza e qualità. L’attività è ancora in corso per approfondire i dettagli della vicenda.

Un controllo dei carabinieri del Nas a Cagliari ha portato al sequestro di 17.000 bottiglie di acqua minerale, per un volume complessivo di circa 20.000 litri, all’interno di un deposito non autorizzato. L’operazione ha colpito un esercizio commerciale che stoccava diverse marche e formati di acqua in locali privi della necessaria idoneità sanitaria. Norme igieniche e gestione degli spazi logistici. Le verifiche condotte dalle forze dell’ordine hanno messo in luce come il magazzino venisse utilizzato per la conservazione di prodotti alimentari senza che fossero state effettuate le indispensabili valutazioni sui requisiti sanitari. La struttura, operante senza le prescritte autorizzazioni, ospitava una quantità massiccia di merce, ovvero oltre 17. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cagliari, maxi blitz dei Carabinieri: 17.000 bottiglie d’acqua sequestrate

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