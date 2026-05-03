Sequestrano un minore chiedono il riscatto al padre | arrestati

Nella notte tra il 20 e il 21 marzo, nel centro di Pordenone, un ragazzo di 17 anni è stato vittima di un sequestro, durante il quale è stato prima aggredito e poi costretto a salire su un'auto. Gli aggressori hanno chiesto un riscatto al padre del minorenne, chiedendo alcune centinaia di euro. Sul caso sono state arrestate due persone coinvolte nelle violenze e nel sequestro.

Una notte di violenza, droga e paura nel centro di Pordenone. Tra il 20 e il 21 marzo, un minorenne di 17 anni è stato raggirato, picchiato, caricato in auto e trattenuto come ostaggio per qualche centinaio di euro. Quattro giovani, tre maggiorenni e un minorenne, sono stati arrestati: in carcere.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Sequestrano un minore, lo caricano in auto, lo legano e chiedono il riscatto al padre, arrestati

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