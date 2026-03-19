Un uomo di circa quarant'anni è stato formalmente ammonito dal Questore di Ancona per violenza domestica dopo aver colpito il figlio minore durante un litigio. In un episodio recente, il padre, in preda all'ira, ha lanciato il cellulare in faccia al figlio e ha causato scompiglio nell'ospedale cittadino. Sono stati immediatamente avviati i provvedimenti di legge.

È stato emesso un provvedimento di ammonimento nei confronti di un uomo di circa 40 anni per violenza domestica ad Ancona. Il provvedimento è stato disposto dal Questore dopo che il soggetto, in preda a uno scatto d’ira, ha colpito il figlio minore al volto lanciando un cellulare. L’episodio ha portato la madre del bambino a lasciare immediatamente l’abitazione per cercare assistenza sanitaria e segnalare l’accaduto alle autorità. Il provvedimento del Questore Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il Questore di Ancona ha adottato la misura di ammonimento nei confronti dell’uomo, cittadino italiano di circa 40 anni. Il... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Padre in preda all'ira lancia il cellulare in faccia al figlio minore ad Ancona poi semina il caos in ospedale

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