Sequestrano un minore in auto per oltre un'ora gli puntano un coltello alla gola e lo rapinano | arrestati

Tre uomini sono stati arrestati dopo aver sequestrato un minorenne in auto per più di un'ora. Durante il rapimento, gli sono stati puntati un coltello alla gola e gli è stata sottratta una somma di denaro. Le forze dell'ordine hanno identificato e fermato i responsabili poco dopo. La vittima è stata affidata alle cure delle autorità.

Tre uomini sono stati arrestati perché accusati di aver sequestrato un minorenne per oltre un'ora, averlo minacciato con un coltello puntato alla gola e rapinato. 🔗 Leggi su Fanpage.it Rapinano e sequestrano un 15enne, arrestati quattro giovani a MilanoAGI - Un ventenne e tre minorenni sono stati arrestati in flagranza domenica sera per l’aggressione ai danni di un ragazzo di 15 anni a Milano. Leggi anche: A 15 e 16 anni minacciano con un coltello e rapinano due coetanei al parco: arrestati dalla polizia mentre fuggono Tutto quello che riguarda Sequestrano un minore in auto per oltre.... Discussioni sull' argomento Minorenne sequestrato, picchiato e rapinato in un capannone nel Milanese: 3 arresti; Sequestrato e picchiato davanti alla mamma per 500 euro: liberato dai carabinieri.? Arrestato un 40enne, denunciato un minore; Sequestro smartphone: nullo senza motivazione; Minorenne sequestrato a Ferno, picchiato e rapinato a Buscate: tre arresti. Carne scaduta e senza tracciabilità: i NAS sequestrano oltre 3 tonnellate in una macelleria bresciana x.com "LE VOCI LIBERE NON SI SEQUESTRANO" COMITATO A TUTELA DELLA SALUTE DI POLISTENA Il sequestro della testata IACCHITE’ e il silenziamento della voce di Gabriele Carchidi , rappresentano un fatto grave che non può e non deve essere sottoval - facebook.com facebook