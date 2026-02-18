Harry Styles ha accettato di diventare il nuovo direttore artistico del Meltdown Festival di Londra, sostituendo figure storiche come David Bowie e Patti Smith. La sua nomina ha sorpreso molti, considerando la sua carriera musicale e il suo stile particolare. Il festival, in programma dall’11 al 21 giugno al Southbank Centre, si prepara a presentare un’edizione ricca di spettacoli e collaborazioni sorprendenti. L’evento si svolge a Londra dal 1993, attirando ogni anno migliaia di appassionati di musica e arte.

Forse non tutti lo sanno ma a Londra dal 1993 ospita al Southbank Centre il Meltdown Festival, che quest’anno si svolgerà dall’11 al 21 giugno. È l’evento curato dagli artisti che si sono distinti per la propria arte e percorso, più longevo al mondo. Ogni anno cambia il direttore artistico che riceve la gestione ed organizzazione del Southbank Centre per 10 giorni, selezionando personalmente una line-up che riflette i propri gusti e influenze. Anche l’Italia ha fatto parte della rassegna con Cristina Donà, invitata da Robert Wyatt nel 2001 e Carmen Consoli da David Byrne nel 2015. E quest’anno chi sarà il direttore artistico? La scelta è caduta su Harry Styles per il 75esimo anniversario del Southbank Centre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Harry Styles è stato nominato direttore artistico del Meltdown Festival di Londra. Prima di lui David Bowie, Robert Smith, Yoko Ono e Patti Smith

Harry Styles sarà il curatore del Meltdown Festival di LondraHarry Styles ha preso in mano la direzione del Meltdown Festival di Londra, dopo essere stato scelto come curatore per il 2026.

Harry Styles sta cercando di vivere il suo momento David BowieHarry Styles sta vivendo un momento intenso, cercando di lasciare il suo segno come un vero artista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.