Harry Styles è stato nominato direttore artistico del Meltdown Festival di Londra Prima di lui David Bowie Robert Smith Yoko Ono e Patti Smith

Harry Styles ha accettato di diventare il nuovo direttore artistico del Meltdown Festival di Londra, sostituendo figure storiche come David Bowie e Patti Smith. La sua nomina ha sorpreso molti, considerando la sua carriera musicale e il suo stile particolare. Il festival, in programma dall’11 al 21 giugno al Southbank Centre, si prepara a presentare un’edizione ricca di spettacoli e collaborazioni sorprendenti. L’evento si svolge a Londra dal 1993, attirando ogni anno migliaia di appassionati di musica e arte.
Forse non tutti lo sanno ma a Londra dal 1993 ospita al Southbank Centre il Meltdown Festival, che quest’anno si svolgerà dall’11 al 21 giugno. È l’evento curato dagli artisti che si sono distinti per la propria arte e percorso, più longevo al mondo. Ogni anno cambia il direttore artistico che riceve la gestione ed organizzazione del Southbank Centre per 10 giorni, selezionando personalmente una line-up che riflette i propri gusti e influenze. Anche l’Italia ha fatto parte della rassegna con Cristina Donà, invitata da Robert Wyatt nel 2001 e Carmen Consoli da David Byrne nel 2015. E quest’anno chi sarà il direttore artistico? La scelta è caduta su Harry Styles per il 75esimo anniversario del Southbank Centre. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
