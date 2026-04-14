Il direttore d’orchestra siciliano Di Mauro vola al Seoul World Sound Festival

Il direttore d’orchestra siciliano Francesco Di Mauro partecipa al “Seoul World Sound Festival”. La sua carriera internazionale si consolidata con numerose esibizioni su palcoscenici di rilievo, italiani e stranieri. La partecipazione al festival in Corea del Sud rappresenta un nuovo passo nel suo percorso professionale. La sua presenza in eventi di questa portata testimonia il riconoscimento ottenuto nel mondo della musica classica.

Prosegue con slancio la carriera internazionale del direttore d’orchestra siciliano Francesco Di Mauro, che continua a portare la sua bacchetta sui più prestigiosi palcoscenici non solo italiani ma anche stranieri. “Canto di primavera” è il titolo del prossimo evento che lo vedrà sul podio, alla.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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