Senza i soldati Usa l’Italia rischia di rimanere senza Difesa L’allarme del Siulm dopo le parole di Trump

Il Siulm ha espresso preoccupazione riguardo alla sicurezza del Paese in seguito alle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti, sostenendo che senza la presenza militare statunitense l’Italia potrebbe trovarsi senza una difesa adeguata. La dichiarazione arriva dopo le recenti parole del presidente degli Stati Uniti, che hanno acceso il dibattito sulla collaborazione militare tra i due paesi. La questione viene discussa in un momento di tensioni internazionali e di rinnovato interesse per la sicurezza nazionale.

Roma, 3 maggio 2026 – L'Italia rischia di rimanere senza Difesa. A lanciare l'allarme è il Siulm Aeronautica legandolo sia allo scenario internazionale, con l'annunciato ritiro di migliaia di militari statunitensi dalla Germania, e la minaccia di ritirare anche i soldati delle basi italiane, sia a quella che definisce una “crisi strutturale”: il calo del reclutamento e della permanenza nelle Forze Armate. https:www.quotidiano.netvideocronacausa-via-5000-soldati-dalla-germania-dopo-critiche-trump-a-merz-r2ljr6yd Una crisi che, secondo il sindacato dei militari, va scongiurata con l'adeguamento delle retribuzioni, il riordino delle carriere, la costruzione di un sistema previdenziale dedicato.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - “Senza i soldati Usa l’Italia rischia di rimanere senza Difesa”. L’allarme del Siulm dopo le parole di Trump Notizie correlate “Possiamo rimanere senza”: l’allarme di Meloni sull’energiaIl rombo dei motori, il via vai dei passeggeri, le partenze scandite dai tabelloni. Sopralluogo del presidente Stefani tra le macerie di Prun: «Disastro che lascia senza parole, ma non senza speranza»Il dolore per la tragedia che ha colpito Prun, frazione del Comune di Negrar di Valpolicella, resta vivo a distanza di alcuni giorni dall’esplosione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Che succede se Trump ritira i militari Usa dall'Italia? Il nodo del personale amministrativo e il futuro della Nato; Trump taglia 5mila soldati in Germania, nel mirino anche Italia e Spagna; Soldati Usa via dalla Germania: cosa succede ora? Il caso della base Ramstein: 2 miliardi di indotto grazie alle truppe; Trump ritira 5000 soldati soldati Usa dalla Germania. Guerra, i rischi dell'Europa per la difesa sul fianco est senza truppe degli Usa: «Un regalo a Putin». Come cambiano gli schieramentiVladimir Putin incassa senza sparare un colpo. E paradossalmente questo è un passo in avanti strategico che vale più di un’avanzata sul terreno, dove tra l’altro ... ilgazzettino.it La presenza Usa in Europa, 40 basi e 90mila soldati - SCHEDAL'annunciato ritiro di 5.000 soldati americani dalla Germania potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridisegnerebbe la presenza americana nella sicurezza del Vecchio Continente risp ... ansa.it Visita in Italia del Segretario di Stato Usa dopo gli attacchi di Trump a Meloni e al Pontefice - facebook.com facebook Media: "Nave cisterna iraniana sfugge al blocco Usa a Hormuz" | Trump: "C'è la possibilità che riprendano gli attacchi" #iran x.com