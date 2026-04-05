Possiamo rimanere senza | l’allarme di Meloni sull’energia

In alcuni aeroporti italiani si segnalano problemi nel rifornimento di carburante per gli aerei, causando preoccupazione tra operatori e passeggeri. La questione ha attirato l’attenzione anche alle parole di un esponente politico, che ha lanciato un allarme sull’eventualità di possibili carenze energetiche. Le difficoltà di approvvigionamento si verificano in un momento in cui l’attività aeroportuale continua a registrare un intenso movimento quotidiano.

Il rombo dei motori, il via vai dei passeggeri, le partenze scandite dai tabelloni. Eppure, in alcuni tra i principali aeroporti italiani, c’è un dettaglio che sta facendo alzare più di un sopracciglio: si registrano difficoltà legate al rifornimento di carburante per gli aerei. Il risultato? Limitazioni operative in scali come Linate, Venezia, Treviso e Bologna, dove ai voli viene chiesto di rifornirsi altrove. Non è un film catastrofico, ma è abbastanza per accendere un campanello d’allarme su un tema molto più grande: la tenuta del sistema energetico italiano in un mondo che sembra non trovare mai tregua. Dal rifornimento degli aerei al costo della vita. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Possiamo rimanere senza”: l’allarme di Meloni sull’energia Doppio vertice sull'Iran per Meloni: focus sulla sicurezza degli italiani e l'impatto sull'energiaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "ha presieduto due riunioni di governo dedicate agli sviluppi della crisi in Medio Oriente", con il... Missione a sorpresa di Meloni nel Golfo. Focus sull’energiaLa presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è appena atterrata in Arabia Saudita per un blitz di 48 ore che la vedrà successivamente in Qatar e... MELONI SU GREEN DEAL, EUROPA IN CRISI: SI CORRE AI RIPARI MA E' ORMAI TROPPO TARDI Argomenti più discussi: La guerra ferisce l’intera umanità; Cuba, i cittadini sul blocco energetico: Possiamo solo resistere, noi cubani siamo abituati; Cerno intervista Salvini: Il Ponte opera pubblica più importante al mondo | L’evento de Il Giornale; Salvini infrange il tabù: Sospendere subito il patto di stabilità. Possiamo rimanere senza: l’allarme di Meloni sull’energiaIl rombo dei motori, il via vai dei passeggeri, le partenze scandite dai tabelloni. Eppure, in alcuni tra i principali aeroporti italiani, c’è un dettaglio ... thesocialpost.it Calabria Abbiamo trovato questi cuccioli abbandonati su un marciapiede. Purtroppo, il numero di cani in difficoltà continua a crescere, così come i casi di abbandono. Non possiamo rimanere indifferenti e ci impegniamo a fare tutto il possibile per aiutarli. Tutta facebook Nuovo appello per la pace all'Angelus di #LeoneXIV: "Continuo a seguire con sgomento la situazione in #MedioOriente, così come in altre regioni del mondo lacerate dalla guerra e dalla violenza. Non possiamo rimanere in silenzio di fronte alla sofferenza di x.com