Sopralluogo del presidente Stefani tra le macerie di Prun | Disastro che lascia senza parole ma non senza speranza

Il presidente Stefani ha effettuato un sopralluogo tra le macerie di Prun, frazione di Negrar di Valpolicella, dopo l’esplosione avvenuta il 24 febbraio in via Sattarine. L’incidente ha causato la distruzione di un edificio di tre piani e ha provocato la morte di un uomo di 68 anni e il ferimento di altre tre persone. La scena è rimasta impressionante anche a distanza di giorni.

Il dolore per la tragedia che ha colpito Prun, frazione del Comune di Negrar di Valpolicella, resta vivo a distanza di alcuni giorni dall'esplosione che martedì 24 febbraio ha distrutto un edificio di tre piani in via Sattarine, provocando la morte di Bruno Savoia, 68 anni, e il ferimento di tre.